Arriva la Juve? Stadio sold out. Ultimamente sembra che stia diventando una prassi. Dopo lo Scida di ieri, infatti, questa volta spetterà al Sant'Elia il tutto esaurito in vista della gara tra ntus in programma domenica sera alle 20.45. Il supporto dei tifosi cagliaritani, tuttavia, non potrà risolvere i problemi che il tecnico rossoblù Rastelli dovrà affrontare l'impegno con un reparto d'attacco decimato: con Borriello e Sau quasi certamente indisponibili, Joao Pedro squalificato e Diego Farias in forse, secondo l'edizione odierna de La Nuova Sardegna l'ex allenatore dell'Avellino schiererà contro la Juve Victor Ibarbo dal 1'. L'attaccante colombiano, tornato in Sardegna e reduce dall'esperienza con i greci del Panathinaikos, proverà a mettere in difficoltà la retroguardia meno battuta d'Italia.