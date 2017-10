intervenuto ai microfoni di Inter Tv, l'esterno nerazzurro, Davide Santon, parla del suo rapporto con Luciano Spalletti.



”È un tecnico bravissimo, mi ha aiutato dal primo giorno, abbiamo un bellissimo feeling e parliamo tanto. Sono a disposizione della squadra in qualsiasi ruolo il mister ritenga opportuno. Sono da tanto tempo all'Inter e vederla vincere mi rende contento, ma dobbiamo sapere che siamo in una squadra che non può accontentarsi ma che deve vincere sempre, dobbiamo andare in campo con la cattiveria giusta. Napoli? Dobbiamo andare lì per fare il nosstro gioco e per cercare di vincere perché sappiamo di giocarci tanto”