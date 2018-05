Dopo la cocente delusione per la sconfitta in rimonta contro la Juventus, l'Inter prepara la trasferta di domenica nel lunch match delle 12.30 contro l'Udinese. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di due pedine del suo scacchiere tattico, Vecino e D'Ambrosio, entrambi squalificati. Se per il primo c'è Borja Valero che scalda i motori in vista della sfida contro i friulani, per la corsia di sinistra in due si giocano una maglia da titolare: Santon e Dalbert. Entrambi arrivano da un periodo difficile e avranno l'opportunità contro l'Udinese di mettersi in mostra e giocarsi un po' del loro futuro in maglia nerazzurra.



BALLOTTAGGIO - Luciano Spalletti ha provato Santon titolare nel quartetto dei difensori. Il tecnico di Certaldo ha dimostrato più volte nel corso della stagione, sia con le parole che nelle scelte, di puntare sul terzino di Portomaggiore. La sfida contro la Juventus potrebbe però pesare sul calciatore nerazzurro: prima l'errore in occasione del pareggio di Cuadrado, poi le minacce di morte arrivate dopo la partita. Una situazione difficile che potrebbe costringere l'allenatore dell'Inter a puntare su Dalbert, ancora in ombra in questa stagione. Arrivato per vestire una maglia da titolare, il brasiliano ha faticato ad ambientarsi. Prestazioni sottotono e qualche errore di troppo hanno costretto Spalletti a rivedere i piani e rinunciare a lui. Con l'assenza di D'Ambrosio per squalifica, l'ex tecnico della Roma dovrà scegliere su chi dei due puntare in una sfida fondamentale nella corsa a un posto nella prossima Champions League.



FUTURO - La sfida di Udine rappresenta un'opportunità importante per Santon e Dalbert per guadagnarsi la conferma in vista della prossima stagione. Con l'arrivo di Asamoah dalla Juventus, l'Inter dovrà necessariamente considerare l'addio di uno dei due nel prossimo mercato estivo. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2019, mentre il secondo, pagato 20 milioni la scorsa estate, potrebbe partire in prestito in caso di bocciatura per trovare continuità altrove. 90 minuti per dimostrare il proprio valore e meritarsi un posto nella rosa dell'Inter dell'anno prossimo.