Intervenuto ai microfoni di Premium, l'esterno nerazzurro, Davide Santon, ha parlato dell'infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi di gioco.



“E’ stato un periodo lungo, mi sono infortunato già in ritiro e adesso sono felice di essere tornato tra i convocati, poi sarà il mister a decidere se utilizzarmi. Spalletti mi ha dato fiducia, standomi vicino, adesso sta a me lavorare duro e provare a ripagarlo. Quella contro il Benevento è una partita difficile, loro sono stati in ritiro per una settimana e giocheranno una gara fatta di ripartenze, noi dovremo cercare di evitarle”.