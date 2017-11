Londra, Stamford Bridge: la casa del mercato in questi giorni è proprio qui, al WyScout Forum della capitale inglese. Presenti tutte le più importanti società del mondo, europee e non.



Calciomercato.com ha parlato in esclusiva con Luiz Taveira, rappresentante del club brasiliano del Santos, di cui si parla molto negli ultimi giorni in ottica Lucas Lima. Il 27enne fantasista di Marilia, infatti, piace a Milan e Inter, con soprattutto i rossoneri che potrebbero farsi avanti molto presto.



Lucas Lima e il Santos: com'è la situazione?

"Lucas ha il contratto in scadenza a dicembre e non rinnoverà con noi. Questo è sicuro. Non so ancora dove andrà, anche se un'idea me la sono fatta. Ho già parlato con il suo agente, il padre di Neymar, che mi ha comunicato l'intenzione di Lucas di partire"



Andrà in Europa?

"Piace a diverse società, soprattutto a quelle europee. Ha già firmato un precontratto con un altro club: se a dicembre il suo contratto scade, non si farà trovare impreparato. Ormai il calcio funziona così".



Il Milan lo segue?

"Piace al club, è una possibilità per il suo futuro. Anche se io sono convinto che resterà in Brasile, al Palmeiras: gli offrono tanti soldi. Purtroppo però il Santos non deciderà il suo futuro: il giocatore potrà accasarsi dove preferisce".



@AleDigio89 e @TramacEma