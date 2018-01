Quale futuro per Gabigol? Come scrive il Corriere dello Sport, il giocatore è rimasto in Brasile con il benestare del Benfica, club che lo ha prelevato in prestito dall'Inter. Il Santos ha presentato la sua offerta: prestito secco per l'attaccante classe '96; insufficiente per l'Inter, che pretende un prestito oneroso con il club brasiliano che deve pagare anche una fetta importante d'ingaggio.