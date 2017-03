Riccardo Saponara, in un'intervista a Tuttsport, ha parlato del futuro di Bernardeschi e Chiesa e del suo approdo alla Fiorenitna: ''Purtroppo il ko con il Borussia sta condizionando la stagione. E' stata una forte delusione per tutti. Sarà dura tornare in Europa ma finché i giochi saranno aperti ci proveremo, abbiamo una maglia da rispettare, delle responsabilità. Nazionale? Ho giocato nelle rappresentative giovanili, ho fatto un Europeo Under 21 perdendo in finale ma la Nazionale è il punto più alto e il Mondiale è il sogno nel cassetto. Sono ancora giovane, ho ancora tanto da dimostrare, l'importante è trovare continuità. Nel futuro c'è chi mi vede punto fermo con Bernardeschi e Chiesa? Mi riempie d'orgoglio sentirmi accostare nel progetto a questi due talenti, penso di aver dimostrato di poter ambire a farne parte. Nonostante il momento delicato la Fiorentina non ha nulla da invidiare alle grandi e non ha bisogno in estate di una rivoluzione: ha tutto per continuare a crescere. Un messaggio a Berna? Posso solo dirgli di non avere fretta, di pensarci bene prima di salire su un altro treno''.