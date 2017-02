Riccardo Saponara, trequartista della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida del Milan: "Dopo il fallimento dell’esperienza al Milan mi porto dietro l’etichetta di giocatore non adatto a certe piazze. In rossonero non ero pronto a reggere certe pressioni. Ma con la Fiorentina dimostrerò che è tutta un’altra storia. E’ l’avventura decisiva della mia carriera. Non posso sbagliare. Cosa non è andato al Milan? Forse ero inesperto, forse immaturo. Dico solo che il Milan non viveva un momento semplice, non era facile per un giovane. Sousa? Mi stimola, mi aiuta. Ho ancora bisogno di un po’ di tempo per entrare nei meccanismi della Fiorentina. Ma sono sulla buona strada. Dove può arrivare la Fiorentina? In Europa, tra le prime sei. La Fiorentina? Sono stato accolto benissimo. Nazionale? Il sogno della mia vita, la Fiorentina è il palcoscenico giusto".