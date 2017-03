Il trequartista viola, Riccardo Saponara, è stato intervistato da La Repubblica, al quale ha detto: "Quando ho firmato per la Fiorentina ho sentito un sussulto nel cuore - ha dichiarato - Quando ho segnato il primo gol non ho nemmeno festeggiato, tanto ero felice e confuso. Era la fine di un periodo della vita e il primo passo di un nuovo inizio. A testa alta, col cuore gonfio di orgoglio. Sempre lui". In passato Saponara ha avuto anche la possibilità di imporsi al Milan, un'esperienza che però gli è andata male: "Periodo buio. Spogliatoio diviso, un sacco di problemi. Gli italiani da una parte, gli stranieri dall’altra. E poi tre allenatori. Meno male che c’era Pazzini, lui mi dava una mano. Quando ho firmato per la Fiorentina mi ha scritto un messaggio: “Firenze è speciale. Sarà fantastico”. Il Pazzo è un amico vero".



Poi chiosa: Un consiglio a Bernardeschi? Gli direi quello che lui stesso ha fatto scrivere sulle scarpe con cui gioca: “Segui sempre l’istinto”, che è anche quello che mi disse mio padre quando decisi di fare il calciatore".