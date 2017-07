"Con il mio compagno di ritiro e nuovo numero 10 viola", indizio e sentenza di Marco Sportiello. È bastata una foto postata dal portiere della Fiorentina su Instagram per svelare il prossimo indossatore della maglia più pregiata, un concentrato di talento e classe. E nella stagione dell'ultima chiamata per la consacrazione, Riccardo Saponara guiderà dal centro la trequarti di Stefano Pioli. Arrivato lo scorso gennaio in prestito con obbligo di riscatto fissato a nove milioni di euro dall'Empoli, con Paulo Sousa non ha trovato molto spazio, fino a infortunarsi e tornare per il finale di campionato.



OPERAZIONE-RECUPERO - Il primo obiettivo è quello di ripristinare una condizione fisica ottimale. Dopo i problemi alla caviglia, negli ultimi giorni di maggio è avvenuta la "pulizia" ultima necessaria per verificare eventuali postumi della distorsione avvenuta a gennaio. Inoltre, prima della partenza per il ritiro di Moena si è sottoposto a un'altra visita di controllo, stavolta per comprendere la situazione del menisco. In Trentino Alto-Adige ha svolto un lavoro personalizzato e differenziato, senza toccare praticamente mai il pallone: test fisici e atletici, seguito dallo staff di Pioli.



IN CERCA DEL RISCATTO - Il nuovo allenatore della Fiorentina lo ha messo fin da subito al centro del progetto: " Saponara è un giocatore di qualità, è un trequartista che sa muoversi bene. È un giocatore sul quale puntare, ed ha un potenziale che ancora non ha sfruttato", disse nel giorno della sua presentazione. Le qualità dovranno essere rispolverate per giustificare il riscatto che i viola dovranno esercitare e, al tempo stesso, riscattare una carriera che sta volgendo verso la mediocrità e non nella direzione gloriosa con cui era iniziata.



NEGLI SCHEMI DI PIOLI - Da Ianis Hagi a Valentin Eysseric, i concorrenti per una maglia si preannunciano motivati. Riccardo Saponara parte in vantaggio ma, visti i problemi fisici e una forma ottimale che arriverà con il tempo, potrebbe essere fin da subito scavalcato, sia dal giovane romeno ma soprattutto dal francese, tra pochi giorni a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Fiorentina. L'ex trequartista di Milan ed Empoli sarà una carta da giocarsi più avanti, da calcolare come un innesto da valorizzare.



LA "DIECI" PER IL MONDIALE - Una stagione di alto valore per far sorgere qualche dubbio a Giampiero Ventura. La scalata verso la rassegna russa non è semplice poiché la rosa è pressoché definita, ma sognare non costa niente e la Fiorentina potrebbe segnare la rinascita di Saponara, giunto all'età di ventisei anni con l'etichetta di incompiuto. Il tempo è ancora dalla sua parte, l'obiettivo intanto è onorare la gloriosa "Dieci" della Fiorentina, almeno un pizzico in più di quanto fatto dall'ultimo predecessore in ordine cronologico. Firenze e l'Italia aspettano Ricky.