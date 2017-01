Presentato ufficialmente il nuovo acquisto della Fiorentina, Riccardo Saponara, arrivato dall'Empoli: "Sicuramente la mia maturazione negli anni mi rende convinto che questa possa essere la grande occasione della mia carriera, sono pronto per un'occasione simile e non vedo l'ora di ricominciare. Ci sono stati dei contatti in passato con il direttore che però non si sono concretizzati, ma stavolta non ci ho messo tanto a rispondere in maniera positiva. Il mio sogno nel cassetto è quello di giocare con la Nazionale. Per me la Fiorentina è già una grandissima squadra e non devo sperare di andare in un'altra formazione in futuro. Ho conosciuto Della Valle allo stadio e mi ha espresso la sua soddisfazione per avermi portato qui. Con Sousa ci ho parlato prima e lo farò ancora dopo nel pomeriggio".