Riccardo Saponara, acquisto di gennaio della Fiorentina, ha parlato al Tirreno del suo addio ad Empoli e dei motivi che lo hanno spinto ad accettare la chiamata dei viola: ''L'approdo a Firenze è stato molto veloce. In realtà sapevo da qualche giorno di un possibile interesse della Fiorentina nei miei confronti, ma non credevo che sarebbe arrivata un’offerta né tanto meno che avrebbe portato a una mia cessione. Ma sono contento che l’Empoli, e gliene sono grato, mi abbia dato questa possibilità. Con l'Empoli penso che la storia fosse finita. Quando è arrivata l’offerta viola ci siamo trovati d’accordo sul fatto che questa era la soluzione migliore. A Firenze ho trovato un affetto sorprendente. Sabato sono rimasto sbalordito dall'ovazione del Franchi al mio ingresso in campo. Ora dovrò ripagare tutta questa fiducia e quella della società che ha deciso di investire su di me non certo nel periodo migliore della mia carriera''.