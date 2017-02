L'acquisto più importante del mercato invernale della Fiorentina è stato sicuramente Riccardo Saponara. Il trequartista prelevato dall'Empoli però non è arrivato perfettamente integro nel club viola. E' alle prese con una caviglia dolorante che non gli ha permesso di allenarsi nel corso delle ultime due settimane. A breve è prevista l'inizio della fase di ripresa e intorno a metà mese potrebbe arrivare la sua prima convocazione con la Fiorentina. Per essere più precisi la sua prima potrebbe coincidere con la trasferta di Milano col Milan, tra l'altro una sua ex squadra.