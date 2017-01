Prime parole da calciatore della Fiorentina per Riccardo Saponara, al media ufficiale della società viola: "Farò tutto di corsa per cercare di essere disponibile il prima possibile e cogliere questa opportunità al volo. Non vedo l’ora di iniziare, oggi sarò allo stadio per tifare per i miei nuovi compagni. Il tasso tecnico è la cosa più importante di questa squadra, aldilà della piazza in sé. Fin da quando sono venuto a conoscenza di questa opportunità non ci ho pensato due volte e ho colto la palla al balzo. Il numero? E’ stata una scelta estemporanea, il 21 è stata la prima opzione che mi è venuta in mente".