Il trequartista della Fiorentina Riccardo Saponara parla così ai media presenti a margine della sessione autografi odierna: 'L’affetto dei tifosi ci dà la responsabilità di dover onorare la maglia nel migliore dei modi. Abbiamo dimostrato di stare bene e ripreso una buona marcia. Siamo lì in zona Europa, continuiamo a crederci, magari sperando in qualche passo falso delle altre squadre. Mi sento importante, nonostante non stia partendo dall’inizio, ma anche in corsa posso dare il mio contributo. Sono a disposizione del mister, la rosa è ampia, sono contento di quello che sto facendo. A Genova sarà una bella partita e un’occasione per ottenere altri tre punti. Ritroverò il mio ex tecnico Giampaolo da avversario, ma ora c’è la Fiorentina e la cosa più importante è questo, il resto viene dopo. Sarà un’emozione speciale per me. Riguardo agli obiettivi per la prossima stagione sono tranquillo, sto lavorando bene per sfruttare le occasioni che mi si presentano. Il mio appello ai tifosi è scontato, speriamo sempre nel loro appoggio. Sono venuti a Crotone e non credo che mancheranno a Genova'.