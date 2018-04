Il suo rendimento è in netta crescita e nonostante le difficoltà di inizio stagione André Silva sta migliorando il suo apporto al Milan che, fra lui e Nikola Kalinic, oggi è più propenso a trattenere lui rispetto al croato. Pochi i gol segnati in stagione, anche se si sono rivelati decisivi per i tre punti e per la squadra allenata da Rino Gattuso quelli segnati con il Chievo e con il Genoa.



Ma il gol più bello segnato ad inizio anno da Andrè Silva è quello che ha fatto iniziare la relazione con Sara Rodrigues, modella 21enne portoghese che è subentrata nel cuore della punta ex-Porto alla sorella di Neymar (ed ex di Gabigol). Biondissima e dal fisico statuario, è laureata in Ingegneria chimica, ma si è data al lavoro di modella e si divide fra Milano, Roma, Oporto e Lisbona. Ecco la bella Sara nella nostra gallery.