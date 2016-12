Conferenza stampa di vigilia per Maurizio Sarri, il tecnico del Napoli presenta la sfida contro il Torino: "Bilancio del 2016? Abbiamo fatto il secondo posto, record nel girone d'Europa League andando poi fuori ai sedicesimi in modo rocambolesco, siamo andati agli ottavi quindi il bilancio è positivo. Le insidie col Torino sono nei numeri, hanno un grande allenatore che ha trasmesso molto in pochi mesi ed è pericolosissimo in fase offensiva".



REAL MADRID - "Io al ds dell'Empoli ho promesso che avrei fatto la Champions quindi è andata a buon fine, giocare col Real sarà un piacere e avremo tempo per pensarci. Sarà bello per tutti, è una gara prestigiosa, l'avversario è proibitivo ma sarà bello giocarsela al Bernabeu".



JUVE-ROMA - "Non mi interessa, non la vedrò neanche".



CAGLIARI - "L'ho rivista e basta, come palleggio abbiamo giocato meglio col Sassuolo".



CAMPIONATO RIAPERTO? - "Stiamo crescendo e dobbiamo dare continuità a questo percorso, senza fare calcoli".



BALLOTTAGGIO CHIRICHES-MAKSIMOVIC - "Non ho deciso chi sostituirà Koulibaly, anche se lo avessi fatto non lo direi. Chiriches è più avanti tecnicamente, Maksimovic ha un potenziale eccezionale e sarà importante in futuro. Vedremo come si alterneranno".



TORINO COME LA JUVE - "Loro cercano di giocare, avranno lo stesso atteggiamento con noi e non dovremo farli diventare pericolosi negli ultimi 20 metri".



GABBIADINI - "Ho fatto quello che ho fatto anche per altri giocatori, ha un grande potenziale e mi auguro che possa tirarlo fuori. Ha dato segnali di crescita, farò il possibile ma il resto devo mettercelo lui".



TRIDENTE PICCOLO - "Sono cresciuti fisicamente, Insigne è tornato ai suoi livelli, Callejon è il più costante e Mertens è brillante. Così il reparto diventa più forte".



NESSUN RIGORE - "Ce ne hanno dato uno, poi ce l'hanno tolto (a Pescara). Abbiamo più passaggi in area della Roma, poi vediamo che ci sono otto rigori per loro e per noi zero. E' un numero strano, speriamo che si riassesti durante la stagione. Non voglio fare polemiche strane, non è il caso...".



SULLE CRITICHE - "Non me ne importa un ca... Sono solo in relazione ai risultati, non me ne importa".



PAVOLETTI - "E' un giocatore del Genoa, non ho mai parlato di mercato a sessione aperta figuriamoci ora che è chiuso. Poi una volta mi fece tripletta e da quella volta mi sta un po' sul c... (ride, ndr)".