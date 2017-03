"Se oggi fosse stato più assolato sarebbe stato un inferno, avremmo giocato in un forno., ci hanno buttato dentro un paio di volte a quest'ora,". È stato fin troppo chiaro, come suo solito, Maurizio, quando ieri si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria delsull'Empoli. Una partita controllata e dominata nel primo tempo, con tanti brividi vissuti invece nel finale. Anche, secondo l'allenatore, per, ma arriva dalla scorsa stagione. In particolar modo, il precedente che più ha fatto arrabbiare Sarri si può datarePrima di quella partita, il Napoli di Sarri aveva già giocato - e perso - alle 12.30 contro il Bologna. Contando le, sonoche hanno visto protagonista il club di De Laurentiis, con un bilancio di. Quelli arrivati lo scorso anno sono gli unici ko all'ora di pranzo per gli azzurri che, se si allarga l'analisi dei precedenti a prima dell'arrivo dell'ex Empoli in panchina, hanno giocato in totale 17 volte, ottenendo anche undici vittorie e quattro pareggi.. Anzi, alla SSC Napoli giocare alle 12.30 farà anche piacere, visto che il calendario e l'orario delle partite è stabilito dalla Lega Serie A, che è l'organo composto da tutte e 20 le società del massimo campionato - Napoli incluso - e chedalla vendita dei diritti televisivi, in Italia come all'estero. E, di conseguenza,, il cui fatturato - inferiore rispetto a quello dei top club europei - è sempre indicato da Sarri come la principale ragione con cui spiegare le disfatte della sua squadra.Il calcio degli anni 2000 è cambiato e continuerà a cambiare. Stanno cambiando i calendari, sta cambiando il mercato - altro argomento che non piace a Sarri - , che lui sia d'accordo o meno.Siete d'accordo con le sue parole? Fatecelo sapere votando il nostro sondaggio @marcodemi90