Altro che Maradona. L'allenatore del Napoli Maurizio Sarri per questa sera ha un appuntamento davanti alla tv. Non sarà in teatro per lo spettacolo di Diego, ma a guardare Torino-Milan, visto che i rossoneri sono i prossimi avversari del Napoli. Una corsa appassionante. Una dietro l’altra, tasselli di un mosaico ancora in costruzione. La Juve davanti, dietro un treno di speranze e di ambizioni. Al primo vagone la Roma, subito a ruota il Napoli, poco bello, un po’ imballato ma concreto. Gli azzurri hanno giochicchiato nel primo tempo, complice la ragnatela tattica costruita da Oddo che ha lasciato poco spazio al tridente azzurro. Nella ripresa, il gol di Tonelli, su azione da fermo, ha sbloccato la gara, chiusa poi rapidamente con gli affondi di Hamsik e Mertens. Motivi di soddisfazione per Maurizio Sarri, che aspetta di vedere il Milan stasera contro il Torino.