La Gazzetta dello Sport descrive l'interesse del Chelsea per Maurizio Sarri: "È dallo scorso gennaio che su Sarri si è concentrato il Chelsea, che sta pensando al tecnico azzurro per il dopo-Conte. E di certo non potrà essere la clausola di 8 milioni a far desistere, eventualmente, il magnate Abramovich. L’interessamento del Chelsea intriga parecchio il tecnico del Napoli che prima di ogni decisione vorrà attendere l’esito dello scontro diretto di Torino".