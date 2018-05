Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, la grande suggestione per Sarri si chiama Chelsea. Alla ricerca di un sostituto di Antonio Conte in uscita, il club inglese considera l'ex Empoli tra i più accreditati successori e ha già avviato contatti con vari intermediari come il procuratore Fali Ramadani. In particolare - riferisce ancora il quotidiano - sembrerebbe esserci stato addirittura un blitz del tecnico partenopeo a Londra nelle scorse settimane.