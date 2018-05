Secondo il Messaggero, Maurizio Sarri circa un mese fa ha incontrato il Chelsea in uno degli aeroporti della capitale inglese. È stato un viaggio lampo, durato 4-5 ore, per proseguire la trattativa che il suo agente, Alessandro Pellegrini, ha imbastito con l'ausilio dell'intermediario già noto al Napoli, Fali Ramadani. Nell'incontro, si sarebbe ribadita dal vivo la stima reciproca, che starebbe facendo quindi proseguire la trattativa sull'asse Napoli-Londra. Non è infatti più un mistero che "il toscano è da tempo in cima alla lista dei Blues per sostituire il partente Conte. Di fatto, ha staccato anche Brendan Rodgers e Luis Enrique, più vicino all'Arsenal. Dell'ex Empoli, oltre al gioco e mentalità offensiva, piace il forte legame che instaura con i giocatori. Un feeling opposto a quello, a tratti logorante, stabilito da Conte: il metodo Sarri si basa più sull'armonia del gruppo che sulla grinta e sull'identificazione allenatore-giocatore".