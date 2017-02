L'edizione di ieri del Tempo ha rivelato la clamorosa indiscrezione secondo cui Sarri sarebbe corteggiato dalla Juventus per il dopo Allegri: in serata, tuttavia, Maurizio Sarri è stato chiaro, in quanto non solo ha negato, ma ha anche minacciato di denunciare chi lo avrebbe accostato ai bianconeri. Il Tempo, però, non si è affatto spaventato: nell'edizione odierna,addirittura, si legge che c'è già stato un incontro tra l'attuale tecnico del Napoli e la dirigenza juventina. Ora la palla passa a Sarri: ci sarà davvero una querela? E se non lo facesse? Se il tecnico partenopeo tacesse sulla questione d'ora in avanti e dopo il contraccolpo psicologico subito dalla cessione di Higuain, una piazza come Napoli potrebbe iniziare a credere nella veridicità di quanto riportato sul Tempo.