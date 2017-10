Secondo quanto si legge sull'edizione odierna di Repubblica, Alessandro Pellegrini, un amico, molto più di un agente per Maurizio Sarri, sarebbe impaziente come tutta la famiglia Sarri di firmare un contratto con un altro club. La rottura con il Napoli risale alla notte di Madrid, quando moglie e figli imploravano l’allenatore sconfitto di salire sul primo aereo utile e tornare a casa. Fino all’alba lo avevano convinto, poi Sarri rimise in valigia anche l’amarezza per la polemica del presidente e si riunì alla squadra.