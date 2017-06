Un altro riconoscimento per Maurizio Sarri. L'allenatore del Napoli ha ricevuto quest'oggi il Premio Bearzot, presso il Salone d'Onore del Coni. Ecco le sue parole: "Dedico questo premio ai tifosi del Napoli, visto che non sono riuscito a dedicargli un traguardo che mi piacerebbe molto regalargli. Futuro? La mia sensazione in questo momento è di non aver finito al Napoli. Ho un lavoro da completare".



DELA TRANQUILLO - Una sicurezza a cui fa eco anche Aurelio De Laurentiis, che questa mattina ha incontrato il tecnico toscano presso gli uffici della Filmauro: "Per il futuro non sono assolutamente preoccupato". In attesa di discutere di un possibile adeguamento dell'ingaggio, Sarri non molla. Nel suo futuro c'è ancora il Napoli.