La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'atteggiamento che Sarri pretenderà dal Napoli in vista del match di Europa League di domani contro il Lipsia: "Anche l’Europa League è un obbiettivo alla portata del Napoli. E Maurizio Sarri non ha intenzione di snobbarla, pur restando concentrato sul campionato, vorrebbe evitare un’altra brutta figura europea dopo l’eliminazione dalla Champions League. Domani sera, contro il Lipsia, concederà maggiore spazio alle alternative, a coloro che abitualmente siedono in panchina. Ricorrerà, insomma, ad un corposo turnover per evitare fatiche supplementari ai titolari. Qualcuno, comunque, sarà costretto agli straordinari: Koulibaly, Hysaj, Callejon e Insigne saranno regolarmente in campo, costretti dagli infortuni di Milik, Ghoulam e Chiriches".