"Reina fondamentale? Lo è anche nel modo di pensare: è un uomo fedele, che sposa l'allenatore, e questo sentimento Pepe lo porta con sé nello spogliatoio. Può avere anche fatto qualche errore ma i piedi che ha lui non li ha nessuno al mondo".



Questo uno dei passaggi chiave dell'intervista rilasciata da Maurizio Sarri al Corriere dello Sport. L'allenatore del Napoli parla anche dei cori razzisti subiti da squadra e città nell'ultima gara di campionato a Marassi: "A Genova ad un certo punto mi sono stufato. Ho detto a Banti (arbitro della gara ndr), nello spogliatoio: che faccio, me ne devo andare? Questo è razzismo su cui i media soprassiedono mentre per altri esempi fungono da cassa di risonanza. Per vincere partite come questa bisogna battere l'ignoranza radicata e temo che le nostre generazioni non riusciranno ad assistere a spettacoli migliori".



Un passaggio anche per De Laurentiis: "Meglio lui o i cinesi? E chi volete che scelta se non Aurelio, con cui ci litigo, ci faccio pace, poi ci rilitigo e poi ridiamo su"