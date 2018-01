"Questo ragazzo non è umano": con questa frase Maurizio Sarri avrebbe apostrofato il recupero di Faouzi Ghoulam riportata nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il terzino sinistro algerino sta già partecipando alle sedute tattiche, ma deve attendere l'ok definitivo del professor Mariani per avere anche il via libera a disputare le partitelle in famiglia a Castel Volturno.