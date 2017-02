Quanto è dura tenere fuori Piotr Zielinski? Interpellato dopo la vittoria sul Bologna, Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha risposto così: "E' straordinario, è sottovalutato, non sento tanti discorsi su di lui perchè non hanno capito la sua forza, la qualità, le accelerazioni devastanti. E' una propensione al sacrificio. Secondo me è a rischio, può entrare nell'occhio di squadre che propongono cifre che sarebbe dura per tutti i club italiani rifiutare, non solo per il Napoli sia chiaro".