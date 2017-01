Gregoire Defrel alla Roma? Ieri c'è stata l'apertura dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, al trasferimento del ragazzo in giallorosso. Sull'ex Cesena, ha ammesso poi, ci sono anche altri club, non solo la squadra di Spalletti.



Oggi, a parlare, è l'agente del francese, Giampiero Pocetta, che a Rete Sport dichiara: "Defrel alla Roma? Bisognerebbe chiedere al club giallorosso. È un momento delicato, in cui il silenzio gioverebbe a tutti. Invece di sparare numeri e cifre si farebbe bene a lavorare con diplomazia". Situazione in fase di evoluzione, quindi, per Defrel alla Roma: il club giallorosso lavora per un prestito oneroso con obbligo di riscatto tra 18 mesi e l'inserimento di qualche giovane nella trattativa.