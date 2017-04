Federico Ricci, esterno offensivo del Sassuolo, cresciuto nel vivaio della Roma, sogna il ritorno in giallorosso. Lo svela il suo agente, Federico Fatiga, a Romanews Web Radio: "In questo momento lui è del Sassuolo e non ci dovrebbero essere futuri incontri, indubbiamente la volontà del ragazzo è quella di trovare più spazio possibile nella sua categoria. Per un eventuale ritorno a Roma, come ha detto più volte lui, è un sogno, la città in cui è nato, la squadra che tifa, è il suo obiettivo più grande. Ma la volontà è quella di trovare più spazio possibile".