Si è giocata questo pomeriggio allo Stadio Ricci l'amichevole benefica con il Bassano Virtus, formazione di Serie C. L'incasso della garà sarà devoluto alla Onlus “La Via del Sale”, e nello specifico al bando per un premio in denaro, con acquisto di un macchinario finalizzato ad aprire o ricostruire una attività nelle zone del Centro Italia duramente colpite nel 2016 (ulteriori info cliccando qui).



Il risultato si sblocca al 9' con un'apertura di Sensi sulla sinistra per Ragusa, sul cross dell'esterno interviene in presa bassa Costa che però si lascia sfuggire il pallone, ne approfitta Babacar che controlla e mette dentro. Poco dopo ancora un assist di Ragusa porta al tiro Berardi, conclusione potente ma centrale e Costa respinge. Al 18' arriva il raddoppio che nasce da una palla recuperata da Babacar, assist in profondità per l'inserimento centrale di Sensi che con un destro preciso infila il 2-0. Al 35' ci prova Berardi che si libera al tiro e con un sinistro a giro sfiora il palo. Prima dell'intervallo due occasioni anche per il Bassano, sulla prima grande intervento di Consigli sulla conclusione ravvicinata di Proia, sulla seconda Zarpellon calcia a lato da buona posizione.



Il secondo tempo si apre con il terzo gol del Sassuolo che nasce da una indecisione della difesa veneta sulla quale si inserisce Ragusa che con un preciso tocco sotto supera Costa. Al 71' una punizione di Lemos sorvola la traversa di poco, risponde il Bassano al 74' con un colpo di testa di Diop su cui Marson si fa trovare pronto. Vicino al quarto gol il Sassuolo al 79' con un colpo di testa di Mazzitelli sul quale Costa compie un intervento prodigioso, sulla respinta Berardi da posizione molto defilata non centra la porta. Ci prova anche Rogerio all'82', il suo sinistro potente viene respinto da Costa. Nel finale ancora Diop a farsi pericoloso, la sua conclusione viene intercettata da Lemos a pochi passi dalla porta.



IL TABELLINO:

Sassuolo-Bassano 3-0

Marcatori: 9' Babacar, 18' Sensi, 46' Ragusa



SASSUOLO: Consigli (63' Marson); Lirola (63' Letschert), Goldaniga (46' Lemos), Acerbi (46' Rogerio), Peluso; Biondini (63' Mazzitelli), Magnanelli (46' Missiroli), Sensi (63' Duncan); Berardi, Babacar (46' Politano), Ragusa (63' Pierini). A disp: Rossini, Cipolla. All. Iachini.



BASSANO: Costa, Karkalis (60' Stevanin), Proia (37' Zarpellon), Bizzotto, Laurenti (57' Tronco), Bianchi (69' Diop), Botta (60' Pasini), Gashi (55' Minesso), Bonetto, Razziti (69' Zonta), Romagna (60' Salvi). A disp: Grandi. All. Colella.