Seduta mattutina quest'oggi per il Sassuolo che allo Stadio Ricci ha svolto riscaldamento, giochi di posizione, esercitazioni tecnico tattiche e partitella finale su campo ridotto. Per Domenico Berardi, Timo Letschert e Matteo Politano prosegue il graduale inserimento in gruppo. Lavoro differenziato per Paolo Cannavaro, Alfred Duncan, Marcello Gazzola e Luca Mazzitelli.