Il Sassuolo ha sostenuto quest'oggi una doppia seduta allo Stadio Ricci. In mattinata squadra divisa in due gruppi che hanno alternato lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo con esercitazioni specifiche per reparti. Nella sessione pomeridiana neroverdi impegnati nel riscaldamento, quindi diverse esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema su campo ridotto. Per Domenico Berardi, Timo Letschert e Matteo Politano prosegue il graduale inserimento in gruppo. Lavoro differenziato per Paolo Cannavaro, Alfred Duncan, Marcello Gazzola e Luca Mazzitelli. Il programma di domani prevede allenamento mattutino.