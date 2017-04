Al termine della sfida tra il suo Sassuolo e il Napoli, in cui è tornato al gol su azione dopo otto mesi, Domenico Berardi ha parlato a Sky Sport: "Ci tenevamo a fare bene, con le grandi ci esaltiamo e diamo qualcosa in più. Ci godiamo questo risultato, ora testa alla prossima partita. Il Napoli è una grande squadra, sa giocare la palla. Noi siamo stati bravi a ripartire. L'Europa League ci ha penalizzati, adesso stiamo venendo fuori e vogliamo fare bene. L'Inter nel mio futuro? Non lo so, a giugno vedremo cosa succederà. Non riesco ad immaginare un Sassuolo senza Di Francesco, è un'ottima persona e ho un buon rapporto con lui".