Come svelato da Tuttosport Domenico Berardi non avrebbe dovuto giocare la sfida contro la Juventus. L'attaccante del Sassuolo è stato infatti ko per tutta la settimana per colpa di una brutta influenza e solo nell'immediato prepartita Di Francesco ha scelto di rischiarlo. Inutilmente data la prestazione fuori forma della punta classe '94 apparso al 100% fuori dai giochi.