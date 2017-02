Nel corso di un'intervista a Sky Sport, l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha dichiarato: "Ho avuto un periodo difficile e grazie ai dottori ne son saltato fuori. Ora sto meglio e spero di aiutare il Sassuolo a fare qualcosa di più. Juventus e Inter mi hanno cercato? Sono stato più vicino alla Juventus. Di Francesco? Abbiamo un ottimo rapporto. Noi abbiamo delle ambizioni e anche lui ha delle ambizioni ed è giusto che in un futuro possa andare in un grande club. In chi mi rivedo? In Del Piero perché mi ha sempre impressionato il suo modo di giocare. Milan? Segno sempre contro di loro e spero di fare un gol anche domenica per portare il Sassuolo alla vittoria".