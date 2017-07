Domenico Berardi valutato dal Sassuolo 50 milioni potrebbe restare in neroverde ancora un anno per giocarsi le sue chance in vista del prossimo Mondiale. La Roma con il suo ex allenatore Di Francesco sono molto interessati all'attaccante ma ritengono eccessivo il costo del suo cartellino e potrebbero così cambiare obiettivo per la fascia, lo riporta la Gazzetta dello Sport.