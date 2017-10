Alla vigilia della partita con il Chievo, l'allenatore del Sassuolo, Cristian Bucchi, parla in conferenza stampa: "Questa sosta c'e' servita, anche se non e' stato facile lavorare tra infortuni e impegni delle Nazionali, ma dovevamo meditare sull'ultima gara dove si e' visto un Sassuolo ottimo nel primo tempo e che meritava un vantaggio piu' largo all'intervallo, ma nella ripresa c'e' stato un non Sassuolo, perche' non posso credere che quelli eravamo noi. Se cosi' fosse ci sarebbe da preoccuparsi - ha proseguito Bucchi, come si legge su Repubblica.it -, quel secondo tempo non ci puo' appartenere neanche lontanamente, abbiamo concentrato in 45 minuti tutte le cose peggiori che possono capitare in una stagione. Ci i servira' da lezione. Abbiamo una classifica che non meritiano, ma dobbiamo essere bravi noi a dimostrare che e' cosi'. Non posso lamentarmi del lavoro dei ragazzi che si impegnano con grande attenzione, questo e' un grande gruppo fatto di ragazzi importanti e uomini perbene che in questi momenti di difficolta' sono convinto che tireranno fuori il meglio. In queste tre partite dobbiamo fare tanti punti per rendere giustizia alla nostra classifica e alla squadra che siamo, partiamo da domani, da una gara difficilissima da interpretare bene da ogni punto di vista. Ribadisco, dobbiamo essere consapevoli, concreti, perche' creiamo tantissimo ma raccogliamo poco, e affamati. Ogni palla deve diventare quella decisiva, sono convinto che faremo bene".