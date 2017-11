Cristian Bucchi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Benevento: "Quella contro il Benevento sarà una partita delicata in un ambiente molto caldo, i miei ragazzi devono essere pronti alla battaglia. La voglia di partire per il ritiro due giorni prima non è arrivata perché a Sassuolo non si lavora bene, ma perché il viaggio è lungo e lo abbiamo spezzato, abbiamo avuto modo di stare più tempo insieme e di lavorare sotto ogni punto di vista. La nostra classifica e le nostre ultime prestazioni ce lo hanno imposto, viviamo un momento delicato e il nostro intento è di migliorare sotto ogni aspetto. Ci manca una continuità di squadra, siamo stati bravi solo in una partita o solo un tempo e quando siamo riusciti ad avere la continuità sono arrivati i risultati. Se invece ragioniamo individualmente vengono fuori le difficoltà. Goldaniga, Adjapong e Berardi sono tre recuperi importanti, non giocano da un po', Domenico quasi da un mese, gli altri due anche da più tempo. Ma sono abili e verranno con noi anche se dovremo valutare come utilizzarli".