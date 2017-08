Cristian Bucchi, allenatore del Sassuolo, ha parlato della partita che i neroverdi giocheranno contro il Torino: ''Sapevamo che sarebbe servito un po' di tempo, ma la squadra sta lavorando bene e sta migliorando. Il gruppo deve trovare continuità, solo così potremo inserire altri giocatori rispetto ai titolari. In questo momento ci sono delle scelte, ciò che accadrà più avanti dipenderà dai singoli. I dati col Genoa parlano di grande equilibrio, 12 tiri loro e 11 nostri, ma i rossoblù sono stati più pericolosi. La prossima sarà una partita difficile, il Torino di diritto giocherà per l'Europa. Hanno individualità importanti, non dovremo fare errori. Credo che faremo un'ottima gara. A prescindere dagli avversari noi dobbiamo crescere velocemente come gruppo''.