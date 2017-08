Cristian Bucchi ha parlato a margine della partita pareggiata in casa dal Sassuolo contro il Genoa: ''Sul lavoro da fare non avevamo dubbi. E' stata una partita complicata per entrambe: all'inizio meglio noi, poi abbiamo subito un po' gli avversari. Abbiamo provato a vincerla fino alla fine. C'è qualcosa da rivedere, come ovvio che sia il venti agosto. Mercato? La speranza è che i nostri calciatori forti possano rimanere. Già trattenere quelli che ci sono sarebbe importante, poi si può ultimare la rosa con qualche pedina che entro fine mese arriverà''.