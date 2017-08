La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato del Sassuolo. Squinzi blocca Matri e Iemmello: partiranno dopo l’arrivo di un sostituto. In settimana è arrivato l’accordo tra il Parma e Alessandro Matri per un contratto triennale ma, dopo l’intesa, servirà il sigillo del Sassuolo, che ha messo in stand by anche il Benevento per Iemmello, gradito al tecnico Baroni. Squinzi ha congelato le uscite in attesa di trovare un sostituto all’altezza.



In questo senso vanno lette le mosse per Giampaolo Pazzini (che piace al Cagliari) e, soprattutto, per Leonardo Pavoletti. Sul primo, in rotta con Pecchia, il Verona ha fatto muro. Così gli uomini di mercato del Sassuolo hanno rivolto le loro attenzioni al ritorno di Pavoletti, in uscita dal Napoli dopo i primi mesi senza acuti alla corte di Sarri. De Laurentiis tratta sulla base di un prestito oneroso (2,5 milioni) con obbligo di riscatto. Il Sassuolo ci prova con il diritto e sfida anche stavolta il Cagliari (determinato a chiudere alla ricerca di un bomber dopo di Borriello).



A completare il quadro c’è l’opzione Lo Faso, che il Palermo tra prestito e obbligo di riscatto valuta almeno 4 milioni. Ed è pronta la promozione tra i big del giovane Scamacca. Da monitorare la posizione del croato Strinic, che sta per salutare Sarri: ieri ci sono stati nuovi contatti per prelevarlo dal Napoli (superata la Sampdoria). In uscita Peluso, che può finire al Chievo: i gialloblù lo trattano con insistenza e gli propongono un triennale.



Il Cagliari (Balzano verso il Novara) cerca una punta: la prima scelta è Pavoletti (Napoli), ma la strada che porta alla punta è complicata (chiesti 2,5 milioni per il prestito, nodo ingaggio). Il giocatore, poi, ha già un accordo di massima col Sassuolo. Sondati come alternative Remy (Chelsea, che preferisce la Premier), Pazzini (il Verona non cede) e Djordjevic (Lazio). Si aspettano notizie per Mitrovic (Newcastle). Ufficializzato van der Wiel (Fenerbahçe). C’è pure Maxi Lopez (Torino). Mercato in uscita: Granada su Cop (no dei sardi).