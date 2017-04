Per rispetto della mia città e dei napoletani ad ogni gol contro il napoli non esulto!!per rispetto mio,dei miei compagni e del Sassuolo gioco SEMPRE per vincere.... A post shared by Paoloforfriends (@paolocannavaro) on Apr 24, 2017 at 3:17am PDT

Paolodifensore delnon ci sta: tra ieri e oggi è stato, nella contestata azione dei partenopei nel finale. Ecco le parole del centrale, tifoso del Napoli e napoletano:Nel salutare con affetto lo staff del Napoli, ha sottolineato che il suo intervento nel corso del match non era da rigore.- Anche il sito azzurro ha definito Paoloe per questo motivo sono arrivati tantissimi insulti, dedicatigli dai tifosi sul profilo Instagr: "Per rispetto della mia città e dei napoletani ad ogni gol contro il napoli non esulto!!per rispetto mio,dei miei compagni e del Sassuolo gioco SEMPRE per vincere...". Ve lo proponiamo qui sotto: