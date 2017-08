L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Credo che da parte di ogni giocatore ci sia la volontà di provare esperienze diverse. Ma non dimentichiamoci che la scorsa estate ha scelto Berardi stesso di rimanere. Per noi è una soddisfazione grande sapere che un giocatore come lui voglia restare qui. Vogliamo ripartire dai nostri giocatori più importanti, compreso Politano. La parte più difficile per noi sarà resistere alle molte richieste che ci sono arrivate e che arriveranno ancora. Dobbiamo continuare con questo progetto fatto di giovani e italiani. Abbiamo preso anche Goldaniga che penso possa aiutarci nel corso della stagione”.