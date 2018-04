Prima della sfida contro il Milan, Giovanni Carnevali, ds del Sassuolo, ha parlato così a Premium Sport:



Sulla salvezza: “Sappiamo che dobbiamo lottare e lo faremo fino alla fine”.



Sulla partita: “Abbiamo tante imprese da fare, speriamo che quella di questa sera sia la prima”.



Su Berardi: “Per il momento non mi hanno chiamato, speriamo che mi chiedano informazioni stasera dopo una sua grande partita. Ogni anno ci sono richieste per lui. Berardi è un giocatore importante, per chiudere un’operazione servono che le tre parti siano d’accordo. Per ora la cosa più importante è ritrovare il vero Berardi”.