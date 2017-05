Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato alla trasmissione La politica nel pallone in onda su Gr Parlamento, in particolare del futuro dell'allenatore neroverde Eusebio di Francesco e della stella Domenico Berardi: "Di Francesco ha richieste da societa' importanti ma l'anno scorso ha deciso di portare avanti questo progetto e ci farebbe piacere continuare con lui anche nella prossima stagione. Lascerebbe solo per una società top. Berardi, Di Francesco e Carnevali all'Inter? Piu' facile per i primi due, io sono legato a Squinzi e in questo momento non c'e' alcuna richiesta. Sarebbe bello se tutti e tre continuassimo col Sassuolo". Sul valore dell'attaccante azzurro aggiunge: "Per Squinzi Berardi vale 50 milioni? E' il nostro patron, e' lui che decide e se dice una cosa, noi dobbiamo attenerci a quello che dice. Pellegrini alla Roma? Ce lo avevano gia' chiesto a gennaio, ma non e' nostra abitudine cedere i ragazzi piu' importanti a meta' stagione".