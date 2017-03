"La Roma è una grande società ed è chiaro che per un allenatore come lui, che ha giocato lì, le voci possano far piacere. C'è una clausola ma ha un valore molto relativo". Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, ai microfoni di Gr Parlamento fa il punto sul legame tra i neroverdi e la Roma, con tanti nomi in ballo in vista dell'estate. "Con Di Francesco le idee sono le stesse come la progettualità, poi nel momento in cui si capirà che c'è questa volontà, vedremo. Abbiamo con lui un contratto per altri due anni, ma se dovesse capitare valuteremo le situazioni. Sono convinto che con lui si può proseguire questo discorso. Pellegrini? La Roma a gennaio ci ha provato, ma avevamo intenzione di continuare fino a giugno con questa rosa. C'è la clausola, starà alla Roma esercitarla".