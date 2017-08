"Berardi alla Roma? Per ora non è arrivata nessuna telefonata e spero che non arrivi". Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport rivela di non voler cedere Domenico Berardi ai giallorossi, con cui ha già imbastito diverse trattative nel corso dell'estate. "In questo periodo ci siamo sentiti spesso, come mai negli ultimi mesi. Prima per Di Francesco, poi Pellegrini, infine Defrel. Se è vero che non c'è due senza tre dovremmo aver finito qui".