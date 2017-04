L'aministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto a Premium Sport prima del fischio d'inizio della partita contro la Lazio: "Il nostro obiettivo è fare bene ogni giorno, per un professionista la motivazione è alla base di tutto.



Di Francesco? Sono convinto che sarà il nostro allenatore ancche per il futuro, è con lui che vogliamo continuare a costruire il nostro progetto.



Berardi? L'interesse da parte dell'Inter è noto ma il ragazzo piace a tanti club, anche stranieri. In questo momento siamo talmente sereni che non parlo di cifre, vogliamo tenerlo, ma se arriveranno richieste le valuteremo.



Pellegrini? Nell'accordo con la Roma dovrebbe tornare da loro ma vediamo se loro avranno intenzione di esercitare il diritto.



Viareggio Cup? È stata una grandissima soddisfazione, è stato un risultato straordinario che testimonia il lavoro straordinario fatto dalla società negli ultimi anni".